RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 10:52

Серт присылают на мыло или они сами передают его члучайным страждущим?
mikos
 
Повідомлень: 203
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:11

Re: Банк Власний Рахунок

mikos написав:Серт присылают на мыло или они сами передают его члучайным страждущим?
Акційний сертифікат може бути тільки електронним.

Під час розрахунку дайте касирові зісканувати штрих-код сертифіката, що міститься в «Мої Замовлення».
Читаю умови.
lel
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:21

Re: Банк Власний Рахунок

Це власні сертифікати. Їх можна подарувати (переслати), або роздрукувати (або сканувати зі смартфона) В умовах написано, що за один раз можна придбати не більше 10-ти. я придбав 10-ть, потім ще один. Тобто 10-ть--це не обмеження для одного аккаунта.
Golf_streem
 
Повідомлень: 299
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:42

Re: Банк Власний Рахунок

Кто-нибудь уже пробовал оплачивать этим сертификатом? Можно ли оплатить им акционный товар?
Oktawa
 
Повідомлень: 497
З нами з: 08.11.17
Подякував: 471 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:59

Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 10342
З нами з: 14.06.13
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:49

  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:


опача!

оно для всех или только БВРовцев?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:51

  Oktawa написав:Кто-нибудь уже пробовал оплачивать этим сертификатом? Можно ли оплатить им акционный товар?


главное чтобы можно было оплатить другие сертификаты
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 16:18

  cohan написав:опача!

оно для всех или только БВРовцев?

Для всех! При оплате с кредитки эффективная ставка кэшбека в итоге превышает 27%
Vorlon
 
Повідомлень: 10342
З нами з: 14.06.13
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:39

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 970
З нами з: 09.02.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:50

  _PORT_UA написав:Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?

Майже як в моно, до 23.00 останнього дня місяця.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61626364>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Valeriy237 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1, 2, 3, 4, 5
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
40 24135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 23:04
cohan
Альфа-Банк 1 ... 423, 424, 425
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4240 1792492
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 21:05
_PORT_UA
ПроКредит Банк 1 ... 9, 10, 11
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
100 52253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 19:17
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1401)
25.08.2022 02:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.