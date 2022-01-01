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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 10:52
Серт присылают на мыло или они сами передают его члучайным страждущим?
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mikos
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Додано: Сер 24 сер, 2022 11:11
mikos написав:Серт присылают на мыло или они сами передают его члучайным страждущим?
Акційний сертифікат може бути тільки електронним.
Під час розрахунку дайте касирові зісканувати штрих-код сертифіката, що міститься в «Мої Замовлення».
Читаю умови.
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lel
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Додано: Сер 24 сер, 2022 11:21
Це власні сертифікати. Їх можна подарувати (переслати), або роздрукувати (або сканувати зі смартфона) В умовах написано, що за один раз можна придбати не більше 10-ти. я придбав 10-ть, потім ще один. Тобто 10-ть--це не обмеження для одного аккаунта.
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Golf_streem
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:42
Кто-нибудь уже пробовал оплачивать этим сертификатом? Можно ли оплатить им акционный товар?
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Oktawa
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:59
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
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Vorlon
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:49
Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
опача!
оно для всех или только БВРовцев?
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cohan
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:51
Oktawa написав:
Кто-нибудь уже пробовал оплачивать этим сертификатом? Можно ли оплатить им акционный товар?
главное чтобы можно было оплатить другие сертификаты
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cohan
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Додано: Сер 24 сер, 2022 16:18
cohan написав:
опача!
оно для всех или только БВРовцев?
Для всех! При оплате с кредитки эффективная ставка кэшбека в итоге превышает 27%
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Vorlon
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Додано: Сер 24 сер, 2022 21:39
Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 24 сер, 2022 21:50
_PORT_UA написав:
Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?
Майже як в моно, до 23.00 останнього дня місяця.
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novichok
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