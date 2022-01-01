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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 22:35
Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек
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rationalism2
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Додано: Сер 24 сер, 2022 22:39
rationalism2 написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек
Потому что не у всех карты БВР.
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lara_08
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Додано: Сер 24 сер, 2022 22:57
rationalism2 написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек
Того что на эту покупку БВР не даёт дополнительный процент и идёт в категории "Прочее". То есть смысла платить именно БВР за сертификаты нет. Ну или без разницы чем.
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Vorlon
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Додано: Сер 24 сер, 2022 23:54
novichok написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?
Майже як в моно, до 23.00 останнього дня місяця.
Бобер всюди пише, що до 18-ї і краще з цим не гратися, бо потім нічого не доведете.
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klug
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