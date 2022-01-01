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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:35

  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:39

  rationalism2 написав:
  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек

Потому что не у всех карты БВР.
lara_08
 
Повідомлень: 301
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:57

  rationalism2 написав:
  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек

Того что на эту покупку БВР не даёт дополнительный процент и идёт в категории "Прочее". То есть смысла платить именно БВР за сертификаты нет. Ну или без разницы чем.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:54

  novichok написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?

Майже як в моно, до 23.00 останнього дня місяця.

Бобер всюди пише, що до 18-ї і краще з цим не гратися, бо потім нічого не доведете.
klug
 
Повідомлень: 7304
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  #<1 ... 61626364
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