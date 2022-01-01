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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 21:50
_PORT_UA написав:
Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?
Майже як в моно, до 23.00 останнього дня місяця.
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novichok
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Додано: Сер 24 сер, 2022 22:35
Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек
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rationalism2
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Додано: Сер 24 сер, 2022 22:39
rationalism2 написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек
Потому что не у всех карты БВР.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 22:57
rationalism2 написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
А чого не 4% ? Наче до кінця серпня діє акційний кешбек
Того что на эту покупку БВР не даёт дополнительный процент и идёт в категории "Прочее". То есть смысла платить именно БВР за сертификаты нет. Ну или без разницы чем.
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Vorlon
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Додано: Сер 24 сер, 2022 23:54
novichok написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. В БВР як краще гасити заборгованість по КК? Можна як в Моно 31го числа перекинути з іншої карти і цього буде достатньо, чи краще за три робочих дні закинути?
Майже як в моно, до 23.00 останнього дня місяця.
Бобер всюди пише, що до 18-ї і краще з цим не гратися, бо потім нічого не доведете.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:31
novichok
с последним днем лучше не шутить ...
могут вжарить ... понятно что потом по жалобе откатят, но попьют крови - если вам в кайф такое - ждите последнего момента )
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:42
Vorlon написав:
То есть смысла платить именно БВР за сертификаты нет.
Угу. Лучше платить Мастером от ГазМясаАкція «Отримуйте подарунки, поки ваша картка працює!»
правда там лучше стучать по с̶о̶т̶о̶ч̶к̶е̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶ ̶2̶0̶0 пол-стакана
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