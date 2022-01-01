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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 21:36
Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
Звідки 25% взялося?
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Додано: Чет 25 сер, 2022 21:44
посетитель написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
Звідки 25% взялося?
Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
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lara_08
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Додано: Чет 25 сер, 2022 22:24
Там ще треба отримати запрошення для участі в акції ...
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Додано: Чет 25 сер, 2022 23:33
lara_08 написав: посетитель написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
Звідки 25% взялося?
Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
дякую
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посетитель
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- Повідомлень: 525
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 67 раз.
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