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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:04

  lloydbanksua написав:Коллеги, что сертификаты? Как получить, чем платить? Просветити) А то немного не в курсе))

https://silpo.ua/offers/other/mastercard-gift
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:36

  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

Звідки 25% взялося?
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Повідомлень: 525
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:44

  посетитель написав:
  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

Звідки 25% взялося?

Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
lara_08
 
Повідомлень: 305
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:24

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:То есть смысла платить именно БВР за сертификаты нет.

Угу. Лучше платить Мастером от ГазМяса
Акція «Отримуйте подарунки, поки ваша картка працює!»
правда там лучше булькать по с̶о̶т̶о̶ч̶к̶е̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶ ̶2̶0̶0 пол-стакана :mrgreen:


Там ще треба отримати запрошення для участі в акції ...
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 23:33

  lara_08 написав:
  посетитель написав:
  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

Звідки 25% взялося?

Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
дякую
посетитель
 
Повідомлень: 525
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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