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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 21:36
Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
Звідки 25% взялося?
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Додано: Чет 25 сер, 2022 21:44
посетитель написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
Звідки 25% взялося?
Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
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lara_08
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Додано: Чет 25 сер, 2022 22:24
Там ще треба отримати запрошення для участі в акції ...
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Додано: Чет 25 сер, 2022 23:33
lara_08 написав: посетитель написав: Vorlon написав:
Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты!
Звідки 25% взялося?
Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
дякую
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:42
Придбав я на пробу один сертифікат. В розділі чеки додатку сільпо він відобразився на суму 250 грн. А далі де його шукати ? На пошту нічого не прийшло в розділі мої замовлення пусто, підтримка каже що має прийти штрих код на пошту, але там пусто. Які терміни що він має прийти?
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pavyak
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:46
pavyak написав:
Придбав я на пробу один сертифікат. В розділі чеки додатку сільпо він відобразився на суму 250 грн. А далі де його шукати ? На пошту нічого не прийшло в розділі мої замовлення пусто, підтримка каже що має прийти штрих код на пошту, але там пусто. Які терміни що він має прийти?
Там же на сайте в своём кабинете скачать. Никуда он не приходит.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:47
Знайшов я цей сертифікат, він мені прийшов на телефон у вигляді файлу пдф у папку завантаження, і лише за допомогою файлового менеджера вдалось його відкрити.
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pavyak
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