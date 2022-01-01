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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:04

  lloydbanksua написав:Коллеги, что сертификаты? Как получить, чем платить? Просветити) А то немного не в курсе))

https://silpo.ua/offers/other/mastercard-gift
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:36

  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

Звідки 25% взялося?
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:44

  посетитель написав:
  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

Звідки 25% взялося?

Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:24

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:То есть смысла платить именно БВР за сертификаты нет.

Угу. Лучше платить Мастером от ГазМяса
Акція «Отримуйте подарунки, поки ваша картка працює!»
правда там лучше булькать по с̶о̶т̶о̶ч̶к̶е̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶ ̶2̶0̶0 пол-стакана :mrgreen:


Там ще треба отримати запрошення для участі в акції ...
V2
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 23:33

  lara_08 написав:
  посетитель написав:
  Vorlon написав:Плюс ещё 1,25% от Сильпо баллами, итого 26,25% кэшбека за 200-гривенные сертификаты! :shock:

Звідки 25% взялося?

Вы платите 200 грн. , а получаете сертификат на 250 грн.
дякую
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:42

Re: Банк Власний Рахунок

Придбав я на пробу один сертифікат. В розділі чеки додатку сільпо він відобразився на суму 250 грн. А далі де його шукати ? На пошту нічого не прийшло в розділі мої замовлення пусто, підтримка каже що має прийти штрих код на пошту, але там пусто. Які терміни що він має прийти?
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:46

  pavyak написав:Придбав я на пробу один сертифікат. В розділі чеки додатку сільпо він відобразився на суму 250 грн. А далі де його шукати ? На пошту нічого не прийшло в розділі мої замовлення пусто, підтримка каже що має прийти штрих код на пошту, але там пусто. Які терміни що він має прийти?

Там же на сайте в своём кабинете скачать. Никуда он не приходит.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:47

Re: Банк Власний Рахунок

Знайшов я цей сертифікат, він мені прийшов на телефон у вигляді файлу пдф у папку завантаження, і лише за допомогою файлового менеджера вдалось його відкрити.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 04:12

Как быстро появляется сертификат после оплаты? И как быстро можно им рассчитаться? Можно покупать сертификат прямо стоя в очереди в кассу? Или так быстро не получится?
candidat
 
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