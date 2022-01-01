Придбав я на пробу один сертифікат. В розділі чеки додатку сільпо він відобразився на суму 250 грн. А далі де його шукати ? На пошту нічого не прийшло в розділі мої замовлення пусто, підтримка каже що має прийти штрих код на пошту, але там пусто. Які терміни що він має прийти?
pavyak написав:Придбав я на пробу один сертифікат. В розділі чеки додатку сільпо він відобразився на суму 250 грн. А далі де його шукати ? На пошту нічого не прийшло в розділі мої замовлення пусто, підтримка каже що має прийти штрих код на пошту, але там пусто. Які терміни що він має прийти?
Там же на сайте в своём кабинете скачать. Никуда он не приходит.
candidat написав:Как быстро появляется сертификат после оплаты? И как быстро можно им рассчитаться? Можно покупать сертификат прямо стоя в очереди в кассу? Или так быстро не получится?
все со скоростью электротока)) до 14.01.2023 Такой лайфхак: в версии для ПК пробно купил-Моня 1% откешбечил,ну и сам сильпо еще +200 баллами(2 грн.) Моня налил и даже значек Сильпо у КБ ,но в выписке МСС 7399 мож,шо карта в приложении сильпо привязана,но платил то с ПК