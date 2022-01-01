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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:45

  Мизантрóп написав:
  candidat написав:Как быстро появляется сертификат после оплаты? И как быстро можно им рассчитаться? Можно покупать сертификат прямо стоя в очереди в кассу? Или так быстро не получится?

все со скоростью электротока)) до 14.01.2023
Такой лайфхак: в версии для ПК пробно купил-Моня 1% откешбечил,ну и сам сильпо еще +250 баллами(2,50 грн.)
Моня налил и даже значек Сильпо у КБ Зображення ,но в выписке МСС 7399 :roll: мож,шо карта в приложении сильпо привязана,но платил то с ПК :roll:

Наступила эпоха кассиров Сильпо :lol:


гм, MCC не пищевой получается?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:48

Робяя, а тошно нуна мульён раз это обсасывать и цитировать?
Предлагаю сразу у Гороха в телеге спросить.
Позовите Коваля, он быро обтяпает это дельце :mrgreen:

ПС. Шобы отредактировать свой никомуненужный пост достаточно жмякнуть на пимпу Редактировать (в вэб-версии). Она доступна после (любых) 10 постов.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 12:43

Amethyst он эту ветку не читает 8) ,пришел с Сильпо,полные торбы сахара и соли,пусть сыпет :lol: Кохан за мной был :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 12:59

а я седня не успею у Сильпо
Ото и боюсь, шо вы мне весь цимес и обрежете до завтра
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:01

  Amethyst написав:а я седня не успею у Сильпо

А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:05

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:а я седня не успею у Сильпо

А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него :D

А мне 5км, но кравчучки нема шобы соль-сахар-макароны вывезти то :(

АТБ и Фора от рядом.
Там ничо нема типа такого фууд-депо под 50% годовых чистыми? :)

А на кассе рулону сертифов не удивляются? :shock:
Amethyst
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