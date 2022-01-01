Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:45
Мизантрóп написав: candidat написав:
Как быстро появляется сертификат после оплаты? И как быстро можно им рассчитаться? Можно покупать сертификат прямо стоя в очереди в кассу? Или так быстро не получится?
все со скоростью электротока)) до 14.01.2023
Такой лайфхак: в версии для ПК пробно купил-Моня 1% откешбечил,ну и сам сильпо еще +250 баллами(2,50 грн.)
Моня налил и даже значек Сильпо у КБ
,но в выписке МСС 7399
мож,шо карта в приложении сильпо привязана,но платил то с ПК
Наступила эпоха кассиров Сильпо
гм, MCC не пищевой получается?
cohan
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Додано: Нед 28 сер, 2022 10:48
Робяя, а тошно нуна мульён раз это обсасывать и цитировать?
Предлагаю сразу у Гороха в телеге спросить.
Позовите Коваля, он быро обтяпает это дельце
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Amethyst
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Додано: Нед 28 сер, 2022 12:43
Amethyst
он эту ветку не читает
,пришел с Сильпо,полные торбы сахара и соли,пусть сыпет
Кохан за мной был
Мизантрóп
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Додано: Нед 28 сер, 2022 12:59
а я седня не успею у Сильпо
Ото и боюсь, шо вы мне весь цимес и обрежете до завтра
Amethyst
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Додано: Нед 28 сер, 2022 13:01
Amethyst написав:
а я седня не успею у Сильпо
А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него
Vorlon
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Додано: Нед 28 сер, 2022 13:05
Vorlon написав: Amethyst написав:
а я седня не успею у Сильпо
А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него
А мне 5км, но кравчучки нема шобы соль-сахар-макароны вывезти то
АТБ и Фора от рядом.
Там ничо нема типа такого фууд-депо под 50% годовых чистыми?
А на кассе рулону сертифов не удивляются?
Amethyst
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