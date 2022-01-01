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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:45
Мизантрóп написав:
Наступила эпоха кассиров Сильпо
гм, MCC не пищевой получается?
Востаннє редагувалось cohan
в Нед 28 сер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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cohan
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Додано: Нед 28 сер, 2022 10:48
Робяя, а тошно нуна мульён раз это обсасывать и цитировать?
Предлагаю сразу у Гороха в телеге спросить.
Позовите Коваля, он быро обтяпает это дельце
ПС. Шобы отредактировать свой никомуненужный пост достаточно жмякнуть на пимпу Редактировать (в вэб-версии). Она доступна после (любых) 10 постов.
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Amethyst
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Додано: Нед 28 сер, 2022 12:43
Amethyst
он эту ветку не читает
,пришел с Сильпо,полные торбы сахара и соли,пусть сыпет
Кохан за мной был
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Мизантрóп
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Додано: Нед 28 сер, 2022 12:59
а я седня не успею у Сильпо
Ото и боюсь, шо вы мне весь цимес и обрежете до завтра
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Amethyst
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Додано: Нед 28 сер, 2022 13:01
Amethyst написав:
а я седня не успею у Сильпо
А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него
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Vorlon
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Додано: Нед 28 сер, 2022 13:05
Vorlon написав: Amethyst написав:
а я седня не успею у Сильпо
А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него
А мне 5км, но кравчучки нема шобы соль-сахар-макароны вывезти то
АТБ и Фора от рядом.
Там ничо нема типа такого фууд-депо под 50% годовых чистыми?
А на кассе рулону сертифов не удивляются?
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Amethyst
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Додано: Нед 28 сер, 2022 14:06
Amethyst написав: Vorlon написав: Amethyst написав:
а я седня не успею у Сильпо
А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него
А мне 5км, но кравчучки нема шобы соль-сахар-макароны вывезти то
АТБ и Фора от рядом.
Там ничо нема типа такого фууд-депо под 50% годовых чистыми?
А на кассе рулону сертифов не удивляются?
ну шоб макароны на Хвост для вкуса сыпать-такОГо не встречал))
рулона заменяют штрих-код.jpg со смартфона
ОГо на Рыжем форуме-там обШирнее
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Мизантрóп
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Додано: Нед 28 сер, 2022 18:51
Vorlon написав: Amethyst написав:
а я седня не успею у Сильпо
А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него
В психології прийнято вважати, що при досягненні п'ятирічного віку дитина вже здатна усвідомити, що набір знань та можливостей різних індивідуумів варіюється і відрізняються від її власного набору. Діти молодшого віку зазвичай не можуть второпати, чому один персонаж дитячої п'єси, що щойно вийшов на сцену, не може знайти іншого, котрий до цього сховався до скрині у них на очах. Для дітей у віці за 30 така поведінка зазвичай не характерна.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 19:53
Amethyst написав: Vorlon написав: Amethyst написав:
а я седня не успею у Сильпо
А что там успевать? У меня 2 минуты ходьбы до него
А мне 5км, но кравчучки нема шобы соль-сахар-макароны вывезти то
АТБ и Фора от рядом.
Там ничо нема типа такого фууд-депо под 50% годовых чистыми?
алкоголь наше все, оху*еваю с Джина: до войны был 600 и 500 по акции, сейчас 800+ и 600, всякие коньяки и егери туда же, но норм напитки конечно х2 х3 от джина, а егеря много не выпьешь
Amethyst написав:
А на кассе рулону сертифов не удивляются?
удивляются, поэтому с роботами приятнее, зовут человека только для алкоголя
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