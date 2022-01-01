гм, MCC не пищевой получается?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:45
Востаннє редагувалось cohan в Нед 28 сер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:48
Робяя, а тошно нуна мульён раз это обсасывать и цитировать?
Предлагаю сразу у Гороха в телеге спросить.
Позовите Коваля, он быро обтяпает это дельце
ПС. Шобы отредактировать свой никомуненужный пост достаточно жмякнуть на пимпу Редактировать (в вэб-версии). Она доступна после (любых) 10 постов.
Додано: Нед 28 сер, 2022 12:43
Amethyst он эту ветку не читает ,пришел с Сильпо,полные торбы сахара и соли,пусть сыпет Кохан за мной был
Додано: Нед 28 сер, 2022 12:59
а я седня не успею у Сильпо
Ото и боюсь, шо вы мне весь цимес и обрежете до завтра
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:01
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:05
Додано: Нед 28 сер, 2022 14:06
ну шоб макароны на Хвост для вкуса сыпать-такОГо не встречал))
рулона заменяют штрих-код.jpg со смартфона
ОГо на Рыжем форуме-там обШирнее
Додано: Нед 28 сер, 2022 18:51
В психології прийнято вважати, що при досягненні п'ятирічного віку дитина вже здатна усвідомити, що набір знань та можливостей різних індивідуумів варіюється і відрізняються від її власного набору. Діти молодшого віку зазвичай не можуть второпати, чому один персонаж дитячої п'єси, що щойно вийшов на сцену, не може знайти іншого, котрий до цього сховався до скрині у них на очах. Для дітей у віці за 30 така поведінка зазвичай не характерна.
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:53
алкоголь наше все, оху*еваю с Джина: до войны был 600 и 500 по акции, сейчас 800+ и 600, всякие коньяки и егери туда же, но норм напитки конечно х2 х3 от джина, а егеря много не выпьешь
удивляются, поэтому с роботами приятнее, зовут человека только для алкоголя
Додано: Пон 29 сер, 2022 05:37
Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите ) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?
Сертификат можно предъявлять на кассе в любом виде: хоть из личного кабинета, хоть из раздела Загрузки в телефоне, хоть распечатанный на бумаге?
Если набираешь товаров на 500 грн, то можно сразу два сертификата сканировать? Или надо делить покупку на две части?
А как оплачивается то, что сверху сертификата? Допустим, набрал товаров на 270 грн, 250 погасится сертификатом, а ещё 20 как? Можно стандартно сканированием QR-кода из приложения Сильпо и оплатой приложением/картой?
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