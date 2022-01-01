Додано: Пон 29 сер, 2022 05:37

Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?Сертификат можно предъявлять на кассе в любом виде: хоть из личного кабинета, хоть из раздела Загрузки в телефоне, хоть распечатанный на бумаге?Если набираешь товаров на 500 грн, то можно сразу два сертификата сканировать? Или надо делить покупку на две части?А как оплачивается то, что сверху сертификата? Допустим, набрал товаров на 270 грн, 250 погасится сертификатом, а ещё 20 как? Можно стандартно сканированием QR-кода из приложения Сильпо и оплатой приложением/картой?