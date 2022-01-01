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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:29

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. Хтось сплачував за сертифікат картою Альфа банк? Якщо так, то якою категорією проходить така покупка?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:32

в Вашей деревне нет касс самообслуживания Сильпа? там хорошо тестировать все вопросы

  candidat написав:Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите :) ) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?


хз
хорошим тоном - поменять на бумажные да побыстрее, там и срок подольше

  candidat написав:Сертификат можно предъявлять на кассе в любом виде: хоть из личного кабинета, хоть из раздела Загрузки в телефоне, хоть распечатанный на бумаге?


в любом, прямо из Evernote

  candidat написав:Если набираешь товаров на 500 грн, то можно сразу два сертификата сканировать?
Или надо делить покупку на две части?


не надо, подряд сколдько влезет, ну или может 10

  candidat написав:А как оплачивается то, что сверху сертификата? Допустим, набрал товаров на 270 грн, 250 погасится сертификатом, а ещё 20 как? Можно стандартно сканированием QR-кода из приложения Сильпо и оплатой приложением/картой?

как обычно, я "додатком", больше баллов так, а вы можете и картой или наличными
cohan
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  #<1 ... 64656667
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