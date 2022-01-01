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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:29
Вітаю. Хтось сплачував за сертифікат картою Альфа банк? Якщо так, то якою категорією проходить така покупка?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:32
в Вашей деревне нет касс самообслуживания Сильпа? там хорошо тестировать все вопросы
candidat написав:
Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите
) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?
хз
хорошим тоном - поменять на бумажные да побыстрее, там и срок подольше
candidat написав:
Сертификат можно предъявлять на кассе в любом виде: хоть из личного кабинета, хоть из раздела Загрузки в телефоне, хоть распечатанный на бумаге?
в любом, прямо из Evernote
candidat написав:
Если набираешь товаров на 500 грн, то можно сразу два сертификата сканировать?
Или надо делить покупку на две части?
не надо, подряд сколдько влезет, ну или может 10
candidat написав:
А как оплачивается то, что сверху сертификата? Допустим, набрал товаров на 270 грн, 250 погасится сертификатом, а ещё 20 как? Можно стандартно сканированием QR-кода из приложения Сильпо и оплатой приложением/картой?
как обычно, я "додатком", больше баллов так, а вы можете и картой или наличными
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:23
cohan написав:
в Вашей деревне нет касс самообслуживания Сильпа? там хорошо тестировать все вопросы
candidat написав:
Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите
) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?
хз
хорошим тоном - поменять на бумажные да побыстрее, там и срок подольше
candidat написав:
Сертификат можно предъявлять на кассе в любом виде: хоть из личного кабинета, хоть из раздела Загрузки в телефоне, хоть распечатанный на бумаге?
в любом, прямо из Evernote
candidat написав:
Если набираешь товаров на 500 грн, то можно сразу два сертификата сканировать?
Или надо делить покупку на две части?
не надо, подряд сколдько влезет, ну или может 10
candidat написав:
А как оплачивается то, что сверху сертификата? Допустим, набрал товаров на 270 грн, 250 погасится сертификатом, а ещё 20 как? Можно стандартно сканированием QR-кода из приложения Сильпо и оплатой приложением/картой?
как обычно, я "додатком", больше баллов так, а вы можете и картой или наличными
Увы, ближайшее Сильпо не блещет размерами. Видимо, считают, что кассы самообслуживания некуда впихнуть.
А есть значение, в каком порядке сканировать: сначала сертификат, а потом QR-код в приложении Сильпо, или наоборот?
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candidat
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:24
candidat написав:
А есть значение, в каком порядке сканировать: сначала сертификат, а потом QR-код в приложении Сильпо, или наоборот?
подарочный сертификат обычно уже при оплате к сканеру.Первый скан от кода с карты доплаты
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:34
Ніби в правилах указано, що сертифи діють на будь-які товари, але через наявність у чеку алкоголя не пройшов ...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:37
maxprofit написав:
Ніби в правилах указано, що сертифи діють на будь-які товари, але через наявність у чеку алкоголя не пройшов ...
Тама ДВА види сертіфу, мабуть недогледіли і взяли з 18-
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Amethyst
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:49
Amethyst написав: maxprofit написав:
Ніби в правилах указано, що сертифи діють на будь-які товари, але через наявність у чеку алкоголя не пройшов ...
Тама ДВА види сертіфу, мабуть недогледіли і взяли з 18-
Я ,звичайно, дивився і бачив, а ось чому вийшли сертіфи без алко - не збагну ... Може, то сільпушники щось накосячили, таки ? ..
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