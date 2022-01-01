candidat написав:

Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?