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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:29
Вітаю. Хтось сплачував за сертифікат картою Альфа банк? Якщо так, то якою категорією проходить така покупка?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:32
в Вашей деревне нет касс самообслуживания Сильпа? там хорошо тестировать все вопросы
candidat написав:
Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите
) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?
хз
хорошим тоном - поменять на бумажные да побыстрее, там и срок подольше
candidat написав:
Сертификат можно предъявлять на кассе в любом виде: хоть из личного кабинета, хоть из раздела Загрузки в телефоне, хоть распечатанный на бумаге?
в любом, прямо из Evernote
candidat написав:
Если набираешь товаров на 500 грн, то можно сразу два сертификата сканировать?
Или надо делить покупку на две части?
не надо, подряд сколдько влезет, ну или может 10
candidat написав:
А как оплачивается то, что сверху сертификата? Допустим, набрал товаров на 270 грн, 250 погасится сертификатом, а ещё 20 как? Можно стандартно сканированием QR-кода из приложения Сильпо и оплатой приложением/картой?
как обычно, я "додатком", больше баллов так, а вы можете и картой или наличными
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cohan
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:23
cohan написав:
в Вашей деревне нет касс самообслуживания Сильпа? там хорошо тестировать все вопросы
candidat написав:
Купил один сертификат на пробу. В правилах использования написано, мол, при расчете дайте кассиру сосканировать сертификат, находящийся в Мої замовлення. Думал, что это речь о мобильном приложении, но в нем вообще что-то нигде не нахожу сертификата. А вот в личном кабинете на сайте есть сертификат, но в разделе (не поверите
) Сертифікати, а не Мої замовлення. Это правила подкорректировали, и так и должно быть?
хз
хорошим тоном - поменять на бумажные да побыстрее, там и срок подольше
candidat написав:
Сертификат можно предъявлять на кассе в любом виде: хоть из личного кабинета, хоть из раздела Загрузки в телефоне, хоть распечатанный на бумаге?
в любом, прямо из Evernote
candidat написав:
Если набираешь товаров на 500 грн, то можно сразу два сертификата сканировать?
Или надо делить покупку на две части?
не надо, подряд сколдько влезет, ну или может 10
candidat написав:
А как оплачивается то, что сверху сертификата? Допустим, набрал товаров на 270 грн, 250 погасится сертификатом, а ещё 20 как? Можно стандартно сканированием QR-кода из приложения Сильпо и оплатой приложением/картой?
как обычно, я "додатком", больше баллов так, а вы можете и картой или наличными
Увы, ближайшее Сильпо не блещет размерами. Видимо, считают, что кассы самообслуживания некуда впихнуть.
А есть значение, в каком порядке сканировать: сначала сертификат, а потом QR-код в приложении Сильпо, или наоборот?
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candidat
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:24
candidat написав:
А есть значение, в каком порядке сканировать: сначала сертификат, а потом QR-код в приложении Сильпо, или наоборот?
подарочный сертификат обычно уже при оплате к сканеру.Первый скан от кода с карты доплаты
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:34
Ніби в правилах указано, що сертифи діють на будь-які товари, але через наявність у чеку алкоголя не пройшов ...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:37
maxprofit написав:
Ніби в правилах указано, що сертифи діють на будь-які товари, але через наявність у чеку алкоголя не пройшов ...
Тама ДВА види сертіфу, мабуть недогледіли і взяли з 18-
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Amethyst
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:49
Amethyst написав: maxprofit написав:
Ніби в правилах указано, що сертифи діють на будь-які товари, але через наявність у чеку алкоголя не пройшов ...
Тама ДВА види сертіфу, мабуть недогледіли і взяли з 18-
Я ,звичайно, дивився і бачив, а ось чому вийшли сертіфи без алко - не збагну ... Може, то сільпушники щось накосячили, таки ? ..
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:38
maxprofit написав: Amethyst написав: maxprofit написав:
Ніби в правилах указано, що сертифи діють на будь-які товари, але через наявність у чеку алкоголя не пройшов ...
Тама ДВА види сертіфу, мабуть недогледіли і взяли з 18-
Я ,звичайно, дивився і бачив, а ось чому вийшли сертіфи без алко - не збагну ... Може, то сільпушники щось накосячили, таки ? ..
сегодня подобная фигня была, но - купленные вчера или позавчера сработали, думаю, причина в проводке или как-то так
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cohan
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:28
_PORT_UA написав:
Вітаю. Хтось сплачував за сертифікат картою Альфа банк? Якщо так, то якою категорією проходить така покупка?
А тут всё очень загадочно. Сначала в Сенсе все отобразилось, как и описывалось тут по карте другого банка, категорией Послуги, mcc 7399. Естественно, без начисления бонусов кешью. А сейчас, два дня спустя, в истории операций покупка сертификата светится в категории Продукты, mcc 5411.
Это что за развод для приезжих, как говорится?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:39
Просветитель по такому вопросу.
Вводные данные: есть сертификат на 200+50 грн и персональное предложение на х20 балов на некоторый товар.
Вопрос: если набрать товаров на 250 грн, и среди этих товаров будет тот, по которому х20 баллов, и оплатить всё это сертификатом, то эти х20 баллов начислят?
Сомнения в том, что платишь не деньгами, а сертификатом. Хотя, с другой стороны, за сертификат же заплатил деньгами.
Горячая линия утверждает, что начисления не будет. Но меня терзают смутные сомнения, что в Сильпо консультанты так же вешают лапшу, как и в банках.
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Чет 01 вер, 2022 22:38
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