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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:56

Re: Банк Власний Рахунок

Конечно, не будет никаких баллов. Вам баллы начислили за покупку сертификата. Вы хотите, чтобы при оплате сертификатом Вам второй раз начислили?
Stargazer212
 
Повідомлень: 125
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
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  #<1 ... 65666768
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