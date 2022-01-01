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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:56
Конечно, не будет никаких баллов. Вам баллы начислили за покупку сертификата. Вы хотите, чтобы при оплате сертификатом Вам второй раз начислили?
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Stargazer212
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Чет 01 вер, 2022 22:38
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