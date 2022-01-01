Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:56
Конечно, не будет никаких баллов. Вам баллы начислили за покупку сертификата. Вы хотите, чтобы при оплате сертификатом Вам второй раз начислили?
Stargazer212
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:24
candidat написав:
Вопрос: если набрать товаров на 250 грн, и среди этих товаров будет тот, по которому х20 баллов, и оплатить всё это сертификатом, то эти х20 баллов начислят?
Ответ: да, начислят. Начисление акционных баллов не зависит от типа оплаты.
Проверено на практике.
ramzes4
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:36
Stargazer212 написав:
Конечно, не будет никаких баллов. Вам баллы начислили за покупку сертификата. Вы хотите, чтобы при оплате сертификатом Вам второй раз начислили?
Всем всё платится©
В чеке приложения всё отсвечивает
candidat написав:
два дня спустя, в истории операций покупка сертификата светится в категории Продукты, mcc 5411.
вообще так и должно сразу.Смузисты
Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:59
candidat написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Хтось сплачував за сертифікат картою Альфа банк? Якщо так, то якою категорією проходить така покупка?
А тут всё очень загадочно. Сначала в Сенсе все отобразилось, как и описывалось тут по карте другого банка, категорией Послуги, mcc 7399. Естественно, без начисления бонусов кешью. А сейчас, два дня спустя, в истории операций покупка сертификата светится в категории Продукты, mcc 5411.
Это что за развод для приезжих, как говорится?
В підсумку кешбек нарахували чи воно пройшло початковим кодом 7399?
_PORT_UA
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