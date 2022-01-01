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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:56
Re: Банк Власний Рахунок
Конечно, не будет никаких баллов. Вам баллы начислили за покупку сертификата. Вы хотите, чтобы при оплате сертификатом Вам второй раз начислили?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:24
Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:36
Всем всё платится© В чеке приложения всё отсвечивает
вообще так и должно сразу.Смузисты
Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:59
В підсумку кешбек нарахували чи воно пройшло початковим кодом 7399?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:48
Альфа завжди нараховує горіхи за даними попередньої авторизации. В цьому випадку я так розумію сільпо щоб не платити підвищенний кешбек за придбання сертифікатів картками БВР намутило якусь схему коли банку емітенту картки на етапі предавторизації надсилається штучний МСС а вже підтвердження проводиться реальном - продуктовом. В принципі підтримка Альфи не розуміє як так трапилося і стверджує, шо початковий МСС був 7399 (це вони бачать і так воно було насправді). Як так вийшло що зараз МСС інший - второпати не можуть. Втім заявку приймають та обіцяють протягом трьох робочих днів розглянути.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:32
Re: Банк Власний Рахунок
Подскажите , для покупки сертификатов нужно зарегистрироваться на сайте Сильпо? Картой какого банка лучше оплачивать, или не имеет значения, лишь бы мастеркард?
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