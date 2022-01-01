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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:56

Re: Банк Власний Рахунок

Конечно, не будет никаких баллов. Вам баллы начислили за покупку сертификата. Вы хотите, чтобы при оплате сертификатом Вам второй раз начислили?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:24

  candidat написав:Вопрос: если набрать товаров на 250 грн, и среди этих товаров будет тот, по которому х20 баллов, и оплатить всё это сертификатом, то эти х20 баллов начислят?

Ответ: да, начислят. Начисление акционных баллов не зависит от типа оплаты.
Проверено на практике.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:36

  Stargazer212 написав:Конечно, не будет никаких баллов. Вам баллы начислили за покупку сертификата. Вы хотите, чтобы при оплате сертификатом Вам второй раз начислили?

Всем всё платится© :lol: В чеке приложения всё отсвечивает :wink: Зображення

  candidat написав:два дня спустя, в истории операций покупка сертификата светится в категории Продукты, mcc 5411.
вообще так и должно сразу.Смузисты
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:59

  candidat написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Хтось сплачував за сертифікат картою Альфа банк? Якщо так, то якою категорією проходить така покупка?

А тут всё очень загадочно. Сначала в Сенсе все отобразилось, как и описывалось тут по карте другого банка, категорией Послуги, mcc 7399. Естественно, без начисления бонусов кешью. А сейчас, два дня спустя, в истории операций покупка сертификата светится в категории Продукты, mcc 5411.
Это что за развод для приезжих, как говорится?

В підсумку кешбек нарахували чи воно пройшло початковим кодом 7399?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:48

Альфа завжди нараховує горіхи за даними попередньої авторизации. В цьому випадку я так розумію сільпо щоб не платити підвищенний кешбек за придбання сертифікатів картками БВР намутило якусь схему коли банку емітенту картки на етапі предавторизації надсилається штучний МСС а вже підтвердження проводиться реальном - продуктовом. В принципі підтримка Альфи не розуміє як так трапилося і стверджує, шо початковий МСС був 7399 (це вони бачать і так воно було насправді). Як так вийшло що зараз МСС інший - второпати не можуть. Втім заявку приймають та обіцяють протягом трьох робочих днів розглянути.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:32

Re: Банк Власний Рахунок

Подскажите , для покупки сертификатов нужно зарегистрироваться на сайте Сильпо? Картой какого банка лучше оплачивать, или не имеет значения, лишь бы мастеркард?
Oktawa
 
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