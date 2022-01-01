_PORT_UA написав:Вітаю. Хтось сплачував за сертифікат картою Альфа банк? Якщо так, то якою категорією проходить така покупка?
А тут всё очень загадочно. Сначала в Сенсе все отобразилось, как и описывалось тут по карте другого банка, категорией Послуги, mcc 7399. Естественно, без начисления бонусов кешью. А сейчас, два дня спустя, в истории операций покупка сертификата светится в категории Продукты, mcc 5411. Это что за развод для приезжих, как говорится?
В підсумку кешбек нарахували чи воно пройшло початковим кодом 7399?
Альфа завжди нараховує горіхи за даними попередньої авторизации. В цьому випадку я так розумію сільпо щоб не платити підвищенний кешбек за придбання сертифікатів картками БВР намутило якусь схему коли банку емітенту картки на етапі предавторизації надсилається штучний МСС а вже підтвердження проводиться реальном - продуктовом. В принципі підтримка Альфи не розуміє як так трапилося і стверджує, шо початковий МСС був 7399 (це вони бачать і так воно було насправді). Як так вийшло що зараз МСС інший - второпати не можуть. Втім заявку приймають та обіцяють протягом трьох робочих днів розглянути.
Oktawa написав:Подскажите , для покупки сертификатов нужно зарегистрироваться на сайте Сильпо? Картой какого банка лучше оплачивать, или не имеет значения, лишь бы мастеркард?
да но с некоторых мастеркард можно поиметь еще и кешбек ввиду мутотени с mcc я имею на ПУМБе Мбильше, хоть и мало, еще вроде есть на УрСибе ньюкарде аналогично, ну и Кредо, у кого еще акция не испаользована