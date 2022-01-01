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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:15

cohan
Ну тут кто как считает - некоторые 50 от 250-ти, ибо набрать надо на 250 грн. товара. Тогда 20% будет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:37

  Vorlon написав:cohan
Ну тут кто как считает - некоторые 50 от 250-ти, ибо набрать надо на 250 грн. товара. Тогда 20% будет...

ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:44

  ingtrans написав:ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.

Т.е. вместо 250 грн заплатил 200 грн. Скидка 20% 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:49

  ramzes4 написав:
  ingtrans написав:ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.

Т.е. вместо 250 грн заплатил 200 грн. Скидка 20% 8)

Ещё считали 4% за оплату картой БВР, +1% от передерживания суммы чека на депозитном счету (если платить кредитными)
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:51

  ramzes4 написав:
  ingtrans написав:ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.

Т.е. вместо 250 грн заплатил 200 грн. Скидка 20% 8)

Заплатил 200 грн. и получил бонусом 50 грн. Бонус 25% от платежа. Вот так правильней.
lara_08
 
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