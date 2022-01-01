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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:15
cohan
Ну тут кто как считает - некоторые 50 от 250-ти, ибо набрать надо на 250 грн. товара. Тогда 20% будет...
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:37
Vorlon написав:cohan
Ну тут кто как считает - некоторые 50 от 250-ти, ибо набрать надо на 250 грн. товара. Тогда 20% будет...
ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.
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ingtrans
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:44
ingtrans написав:
ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.
Т.е. вместо 250 грн заплатил 200 грн. Скидка 20%
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ramzes4
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:49
ramzes4 написав: ingtrans написав:
ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.
Т.е. вместо 250 грн заплатил 200 грн. Скидка 20%
Ещё считали 4% за оплату картой БВР, +1% от передерживания суммы чека на депозитном счету (если платить кредитными)
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:51
ramzes4 написав: ingtrans написав:
ИМХО, как-то так неправильно считать, потому что потратил 200 грн, а набрал товара на 250.
Т.е. вместо 250 грн заплатил 200 грн. Скидка 20%
Заплатил 200 грн. и получил бонусом 50 грн. Бонус 25% от платежа. Вот так правильней.
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