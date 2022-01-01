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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:50
Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:30
Додано: Вів 06 вер, 2022 16:00
Додано: Вів 06 вер, 2022 16:14
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 08 вер, 2022 06:07
А БВР оказывается индивидуальными предложениями балуется.
Сегодня налил х3 на любые продуктовые магазины, аптеки, кабаки и такси.
Атракцион невиданной щедрости прилетел после 2х месяцев неиспользования карты.
И срок х3 не до конца месяца, а до 7.10.
Додано: Чет 08 вер, 2022 06:15
Re: Банк Власний Рахунок
То у вас день варення в кінці вер-ня мабуть. Приймить щирі вітання )
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