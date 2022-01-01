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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:50
Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?
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candidat
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Додано: Вів 06 вер, 2022 15:30
candidat написав:
Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?
Вииизде буудит ОДИН и Тот Же МСС 7399 от инет-ПОСа з сайта Сільпа.
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Amethyst
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Додано: Вів 06 вер, 2022 16:00
candidat написав:
Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?
Уже на усіх гілках написали, що купувати треба через кота поки Горох добрий. Не грайтесь - дійте.
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klug
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Додано: Вів 06 вер, 2022 16:14
klug написав:
дійте
і тихіше, пліііз
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Amethyst
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Додано: Чет 08 вер, 2022 06:07
А БВР оказывается индивидуальными предложениями балуется.
Сегодня налил х3 на любые продуктовые магазины, аптеки, кабаки и такси.
Атракцион невиданной щедрости прилетел после 2х месяцев неиспользования карты.
И срок х3 не до конца месяца, а до 7.10.
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ВIВ
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Додано: Чет 08 вер, 2022 06:15
То у вас день варення в кінці вер-ня мабуть. Приймить щирі вітання )
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Amethyst
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Додано: Чет 08 вер, 2022 06:55
Amethyst написав:
То у вас день варення в кінці вер-ня мабуть. Приймить щирі вітання )
Вовсе нет, даже не осенью.
Просто карта ровно 2 месяца валялась без дела.
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ВIВ
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