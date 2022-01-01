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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:50

Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?
candidat
 
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Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:30

  candidat написав:Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?

Вииизде буудит ОДИН и Тот Же МСС 7399 от инет-ПОСа з сайта Сільпа.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:00

  candidat написав:Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?

Уже на усіх гілках написали, що купувати треба через кота поки Горох добрий. Не грайтесь - дійте.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:14

Re: Банк Власний Рахунок

  klug написав:дійте
і тихіше, пліііз :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 06:07

А БВР оказывается индивидуальными предложениями балуется.
Сегодня налил х3 на любые продуктовые магазины, аптеки, кабаки и такси.
Атракцион невиданной щедрости прилетел после 2х месяцев неиспользования карты.
И срок х3 не до конца месяца, а до 7.10.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 06:15

Re: Банк Власний Рахунок

То у вас день варення в кінці вер-ня мабуть. Приймить щирі вітання )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 06:55

  Amethyst написав:То у вас день варення в кінці вер-ня мабуть. Приймить щирі вітання )

Вовсе нет, даже не осенью.
Просто карта ровно 2 месяца валялась без дела.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:27

  candidat написав:Если купить сертификат картой Большая пятерка (ТАС), то какой будет mcc?

В СМС пишет полноценный 1%, то есть выгоднее Моно почти на 0,4%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:21

Не получается сегодня Моней купить сертификат.
Поддержка говорит что запрос приходит, подтверждение уходит, но сайт отказывает.
Типо узравайте на сайте.
Шо не так?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:32

Re: Банк Власний Рахунок

  ВIВ написав:Шо не так?

ИМХО, меньше трындеть нуна было кому-то :mrgreen:
Amethyst
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