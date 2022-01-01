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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:54

ВIВ
Купил парочку сейчас картой Б5 (на компе, GPay) за несколько секунд без вопросов! Моня логично отдыхает...

Amethyst
Уже пошла массовая реклама самих сертификатов везде...
Vorlon
 
Повідомлень: 10384
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
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  #<1 ... 69707172
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