ВIВ
Купил парочку сейчас картой Б5 (на компе, GPay) за несколько секунд без вопросов! Моня логично отдыхает...
Amethyst
Уже пошла массовая реклама самих сертификатов везде...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:54
ВIВ
Купил парочку сейчас картой Б5 (на компе, GPay) за несколько секунд без вопросов! Моня логично отдыхает...
Amethyst
Уже пошла массовая реклама самих сертификатов везде...
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:29
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:41
klug
На 0,2% - да выгоднее (izi), если там есть кредитный лимит. Иначе нет.
По Winbank за свои выгоды нет.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:16
На ізі однаковий кишмиш за власні і за кредитні, тому 0,2% навіть тоді, коли ліміту немає, 0,2% + N, коли він є, а ще є такі, хто не Vorlon і кому ТАСька ліміт не повернула, тому там усі 1,2075% вигоди - у будь-якому варіанті ізя виграє.
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