RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:54

ВIВ
Купил парочку сейчас картой Б5 (на компе, GPay) за несколько секунд без вопросов! Моня логично отдыхает...

Amethyst
Уже пошла массовая реклама самих сертификатов везде...
Vorlon
 
Повідомлень: 10388
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:29

  Vorlon написав:Amethyst
Уже пошла массовая реклама самих сертификатов везде...

Коментар був не про сертифікати, а про методи їх покупки.

P.S. табтаб пише, що можна ще більш вигідно оплатити.
klug
 
Повідомлень: 7462
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:41

klug
На 0,2% - да выгоднее (izi), если там есть кредитный лимит. Иначе нет.
По Winbank за свои выгоды нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 10388
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:16

  Vorlon написав:klug
На 0,2% - да выгоднее (izi), если там есть кредитный лимит. Иначе нет.

На ізі однаковий кишмиш за власні і за кредитні, тому 0,2% навіть тоді, коли ліміту немає, 0,2% + N, коли він є, а ще є такі, хто не Vorlon і кому ТАСька ліміт не повернула, тому там усі 1,2075% вигоди - у будь-якому варіанті ізя виграє.
klug
 
Повідомлень: 7462
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:22

А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000
agent_camz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:35

Виртуальная реальная

Если в приложении открыта сначала виртуальная карта , то потом через приложение заказать пластик это бесплатно?
mi12k888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 06.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 01:24

  mi12k888 написав:Если в приложении открыта сначала виртуальная карта , то потом через приложение заказать пластик это бесплатно?

Немає ніякого замовлення пластику у застосунку. Йдете у Сільпо, і на касі купуєте картку за 50 грн, самотужки перевипускаєте у застосунку віртуалку на куплений пластик, 50 грн вам повертаються балами Сільпо на Ваш бонусний рахунок. Доцільність усіх цих рухів на сьогодні під питанням, бо у Сільпо зараз вигідніше оплачувати з допомогою QR-код у застосунку, а у інших місцях БВР є сенс використовувати лише тоді, якщо це Ваша єдина кредитка. В такому випадку, можливо варто направити зусилля на урізноманітнення набору інструментів. Але якщо все ж маєте час та бажання, тоді каса Сільпо на Вас чекає.
klug
 
Повідомлень: 7462
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 235, 236, 237
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2362 1290579
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 22:14
VetalUA
Банк Глобус 1 ... 18, 19, 20
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
198 216590
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 19:42
Goodman
Райффайзен Банк 1 ... 44, 45, 46
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
456 471098
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 19:15
Arbitr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.