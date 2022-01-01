Vorlon написав:klug На 0,2% - да выгоднее (izi), если там есть кредитный лимит. Иначе нет.
На ізі однаковий кишмиш за власні і за кредитні, тому 0,2% навіть тоді, коли ліміту немає, 0,2% + N, коли він є, а ще є такі, хто не Vorlon і кому ТАСька ліміт не повернула, тому там усі 1,2075% вигоди - у будь-якому варіанті ізя виграє.
mi12k888 написав:Если в приложении открыта сначала виртуальная карта , то потом через приложение заказать пластик это бесплатно?
Немає ніякого замовлення пластику у застосунку. Йдете у Сільпо, і на касі купуєте картку за 50 грн, самотужки перевипускаєте у застосунку віртуалку на куплений пластик, 50 грн вам повертаються балами Сільпо на Ваш бонусний рахунок. Доцільність усіх цих рухів на сьогодні під питанням, бо у Сільпо зараз вигідніше оплачувати з допомогою QR-код у застосунку, а у інших місцях БВР є сенс використовувати лише тоді, якщо це Ваша єдина кредитка. В такому випадку, можливо варто направити зусилля на урізноманітнення набору інструментів. Але якщо все ж маєте час та бажання, тоді каса Сільпо на Вас чекає.