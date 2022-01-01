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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:54

ВIВ
Купил парочку сейчас картой Б5 (на компе, GPay) за несколько секунд без вопросов! Моня логично отдыхает...

Amethyst
Уже пошла массовая реклама самих сертификатов везде...
Vorlon
 
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Подякували: 1133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:29

  Vorlon написав:Amethyst
Уже пошла массовая реклама самих сертификатов везде...

Коментар був не про сертифікати, а про методи їх покупки.

P.S. табтаб пише, що можна ще більш вигідно оплатити.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:41

klug
На 0,2% - да выгоднее (izi), если там есть кредитный лимит. Иначе нет.
По Winbank за свои выгоды нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 10393
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Подякували: 1133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:16

  Vorlon написав:klug
На 0,2% - да выгоднее (izi), если там есть кредитный лимит. Иначе нет.

На ізі однаковий кишмиш за власні і за кредитні, тому 0,2% навіть тоді, коли ліміту немає, 0,2% + N, коли він є, а ще є такі, хто не Vorlon і кому ТАСька ліміт не повернула, тому там усі 1,2075% вигоди - у будь-якому варіанті ізя виграє.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:22

А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000
agent_camz
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:35

Виртуальная реальная

Если в приложении открыта сначала виртуальная карта , то потом через приложение заказать пластик это бесплатно?
mi12k888
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 01:24

  mi12k888 написав:Если в приложении открыта сначала виртуальная карта , то потом через приложение заказать пластик это бесплатно?

Немає ніякого замовлення пластику у застосунку. Йдете у Сільпо, і на касі купуєте картку за 50 грн, самотужки перевипускаєте у застосунку віртуалку на куплений пластик, 50 грн вам повертаються балами Сільпо на Ваш бонусний рахунок. Доцільність усіх цих рухів на сьогодні під питанням, бо у Сільпо зараз вигідніше оплачувати з допомогою QR-код у застосунку, а у інших місцях БВР є сенс використовувати лише тоді, якщо це Ваша єдина кредитка. В такому випадку, можливо варто направити зусилля на урізноманітнення набору інструментів. Але якщо все ж маєте час та бажання, тоді каса Сільпо на Вас чекає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:05

  agent_camz написав:А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000

Згинь нечисть!
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:41

  Vorlon написав:klug
На 0,2% - да выгоднее (izi), если там есть кредитный лимит. Иначе нет.
По Winbank за свои выгоды нет.
Изя не наливает КБ при покупке сертификата на сайте сильпо. Или о чем речь?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:45

Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!
Vorlon
 
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