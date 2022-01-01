RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:52

  Vorlon написав:Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!

Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 30.08.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:12

Re: Банк Власний Рахунок

Кащей написав:
  Vorlon написав:Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!

Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.


Так само, а зараз вже добре продукти :)
Zochan
 
Повідомлень: 611
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:13

  ВIВ написав:
  agent_camz написав:А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000

Згинь нечисть!

Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей
agent_camz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:55

А что - сертификаты не сразу можно использовать? Оплатил три штуки в 19:02, а в 20:45 не смог ими рассчитаться. На сайте Сильпо статус "Подготовка" :?
Vorlon
 
Повідомлень: 10397
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:22

Re: Банк Власний Рахунок

  agent_camz написав:jpy
ну якщо списав менше то потім нарахує овердрафт,а як помилкове списання можна трактувати як холд.
rationalism2
 
Повідомлень: 51
З нами з: 11.08.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:27

  Vorlon написав:А что - сертификаты не сразу можно использовать? Оплатил три штуки в 19:02, а в 20:45 не смог ими рассчитаться. На сайте Сильпо статус "Подготовка" :?

На горячей линии сказали, что сбой и будут разбираться - вот так вот бывает :o
Vorlon
 
Повідомлень: 10397
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:14

  agent_camz написав:
  ВIВ написав:
  agent_camz написав:А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000

Згинь нечисть!

Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей

Новостей не будет.
У Вас сумма в блоке, по счету не списалась.
Спишется через 2,3,4 дня.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 237, 238, 239
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2389 1302112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 11:21
Amethyst
Альфа-Банк 1 ... 449, 450, 451
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4503 1845107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 10:29
Faceless
МТБ Банк 1 ... 4, 5, 6
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
54 49571
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 18:36
emeta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.