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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 11:52
Vorlon написав:Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!
Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:12
Кащей написав: Vorlon написав:Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!
Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.
Так само, а зараз вже добре продукти
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Додано: Вів 13 вер, 2022 16:13
ВIВ написав: agent_camz написав:
А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000
Згинь нечисть!
Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей
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Додано: Вів 13 вер, 2022 19:55
А что - сертификаты не сразу можно использовать? Оплатил три штуки в 19:02, а в 20:45 не смог ими рассчитаться. На сайте Сильпо статус "Подготовка"
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:22
agent_camz написав:
jpy
ну якщо списав менше то потім нарахує овердрафт,а як помилкове списання можна трактувати як холд.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:14
agent_camz написав: ВIВ написав: agent_camz написав:
А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000
Згинь нечисть!
Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей
Новостей не будет.
У Вас сумма в блоке, по счету не списалась.
Спишется через 2,3,4 дня.
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