RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:52

  Vorlon написав:Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!

Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 30.08.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:12

Re: Банк Власний Рахунок

Кащей написав:
  Vorlon написав:Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!

Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.


Так само, а зараз вже добре продукти :)
Zochan
 
Повідомлень: 613
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:13

  ВIВ написав:
  agent_camz написав:А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000

Згинь нечисть!

Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей
agent_camz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:55

А что - сертификаты не сразу можно использовать? Оплатил три штуки в 19:02, а в 20:45 не смог ими рассчитаться. На сайте Сильпо статус "Подготовка" :?
Vorlon
 
Повідомлень: 10398
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:22

Re: Банк Власний Рахунок

  agent_camz написав:jpy
ну якщо списав менше то потім нарахує овердрафт,а як помилкове списання можна трактувати як холд.
rationalism2
 
Повідомлень: 52
З нами з: 11.08.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:27

  Vorlon написав:А что - сертификаты не сразу можно использовать? Оплатил три штуки в 19:02, а в 20:45 не смог ими рассчитаться. На сайте Сильпо статус "Подготовка" :?

На горячей линии сказали, что сбой и будут разбираться - вот так вот бывает :o
Vorlon
 
Повідомлень: 10398
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:14

  agent_camz написав:
  ВIВ написав:
  agent_camz написав:А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000

Згинь нечисть!

Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей

Новостей не будет.
У Вас сумма в блоке, по счету не списалась.
Спишется через 2,3,4 дня.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:42

Re: Банк Власний Рахунок

Хтось підкаже, чи є якийсь спосіб дізнатися яким тут буде курс в злотих до покупки? Можливо порадите інші гривневі картки з найкращим курсом для розрахунку в Польщі.
Пансер
 
Повідомлень: 275
З нами з: 22.09.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gonzik, uaprofi і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1 ... 4, 5, 6
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
59 56172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 19:31
emeta
Альфа-Банк 1 ... 451, 452, 453
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4520 1852778
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 19:10
Shaman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 238, 239, 240
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2398 1309381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 15:15
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (60)
14.09.2022 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.