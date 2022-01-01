Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 11:52
Vorlon написав: Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!
Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.
Кащей
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:12
Кащей написав: Vorlon написав: Кащей
Так уже все наливают - там уже продуктовый код!
Понятно. Я 1 сентября покупал - был болт.
Так само, а зараз вже добре продукти
Zochan
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Додано: Вів 13 вер, 2022 16:13
ВIВ написав: agent_camz написав:
А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000
Згинь нечисть!
Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей
agent_camz
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Додано: Вів 13 вер, 2022 19:55
А что - сертификаты не сразу можно использовать? Оплатил три штуки в 19:02, а в 20:45 не смог ими рассчитаться. На сайте Сильпо статус "Подготовка"
Vorlon
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:22
agent_camz написав:
jpy
ну якщо списав менше то потім нарахує овердрафт,а як помилкове списання можна трактувати як холд.
rationalism2
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Vorlon
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:14
agent_camz написав: ВIВ написав: agent_camz написав:
А вы в курсе что банк из за тех ошибки проводил конвертацию валют в 100 раз меньше 1000 место 100000
Згинь нечисть!
Всмысле згинь, у банка приложение написано школьниками на коленке . При оплате через jpy банк списывал суму в 100раз меньше . А оплата проходила как надо. Ждите новостей
Новостей не будет.
У Вас сумма в блоке, по счету не списалась.
Спишется через 2,3,4 дня.
ВIВ
Повідомлень: 622
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:42
Хтось підкаже, чи є якийсь спосіб дізнатися яким тут буде курс в злотих до покупки? Можливо порадите інші гривневі картки з найкращим курсом для розрахунку в Польщі.
Пансер
Повідомлень: 276
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Додано: Сер 14 вер, 2022 23:13
Пансер написав:
Хтось підкаже, чи є якийсь спосіб дізнатися яким тут буде курс в злотих до покупки? Можливо порадите інші гривневі картки з найкращим курсом для розрахунку в Польщі.
Теоретично мабуть курс мастеркард злотого до долара помножити на курс долара БВР.
А практично ніколи не рахувала, оскільки майже завжди зранку робила маленьку покупку типу круасан в Бедронці, і в додатку було видно курс. Курс практично завжди був нижчий ніж по інших картах (карт є багато), для покупок у мене БВР в Польщі була основна карта (серпень, коли БВР уже змінив курс і комісії).
Пробувала платити Укргазом, у нього зараз постійно найнижчий курс долара 37,00, ніби курс і був непоганий, але в додатку мало що видно, рахувати важко і не було бажання розбиратись.
Melanor1
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Додано: Чет 15 вер, 2022 00:40
Melanor1 написав:
Теоретично мабуть курс мастеркард злотого до долара помножити на курс долара БВР.
Вже запитав у підтримки
Орієнтовну суму операції в інших валютах можна вирахувати тут:
https://www.mastercard.us/en-us/persona ... ency.html/
Додатково 2% комісія банку, виходить 7,92. А приватом не пробували?
Пансер
Повідомлень: 276
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