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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 07:14

А взагалі є десь тема щодо курсів банків при оплаті за кордоном та на закордонних сайтах? Було б цікаво зібрати достід в єдине місце.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 07:29

  Пансер написав:
  Melanor1 написав:Теоретично мабуть курс мастеркард злотого до долара помножити на курс долара БВР.


Вже запитав у підтримки
Орієнтовну суму операції в інших валютах можна вирахувати тут: https://www.mastercard.us/en-us/persona ... ency.html/
Додатково 2% комісія банку, виходить 7,92. А приватом не пробували?

По факту в БВР вчера курс злотого был 8,0901, позавчера 8,0061.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:12

  ingtrans написав:
  Пансер написав:
  Melanor1 написав:Теоретично мабуть курс мастеркард злотого до долара помножити на курс долара БВР.


Вже запитав у підтримки
Орієнтовну суму операції в інших валютах можна вирахувати тут: https://www.mastercard.us/en-us/persona ... ency.html/
Додатково 2% комісія банку, виходить 7,92. А приватом не пробували?

По факту в БВР вчера курс злотого был 8,0901, позавчера 8,0061.


І протягом дня курс змінюється - а на цьому сайті визначений курс на день. Для себе не змогла знайти сайт, з якого оперативно можна було прорахувати і курс співпадав.
Тому метод проб для себе визначила як найнадійніший. Якщо ціль - покупки при проживанні в Польщі, це не важко, на самокасі кілька дрібних покупок різними картами і все бачите. Якщо знімати готівку - те ж саме, тільки карти можуть бути інші, беручи до уваги комісії. Віддалено покупки на сайтах - не підкажу.
Приват - пробувала, так, інколи курс був непоганий, БВР в основному краще.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20

Re: Банк Власний Рахунок

  Melanor1 написав:І протягом дня курс змінюється - а на цьому сайті визначений курс на день.

Меняется, но обычно не очень сильно.
  Melanor1 написав:Приват - пробувала, так, інколи курс був непоганий, БВР в основному краще.

В общем случае где ниже курс доллара, там будет ниже и курс злотого, просто потому что обычно через доллар и считают. Ну и потом в банках бывают всякие дополнительные комиссии, блокировки по более высокому курсу и проводки через несколько дней и т.п. В БВР курс доллара немного лучше, чем у Привата, соответственно, при прочих равных и курс злотого должен быть немного лучше.
ingtrans
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  #<1 ... 71727374
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