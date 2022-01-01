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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 07:14
А взагалі є десь тема щодо курсів банків при оплаті за кордоном та на закордонних сайтах? Було б цікаво зібрати достід в єдине місце.
Додано: Чет 15 вер, 2022 07:29
По факту в БВР вчера курс злотого был 8,0901, позавчера 8,0061.
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:12
І протягом дня курс змінюється - а на цьому сайті визначений курс на день. Для себе не змогла знайти сайт, з якого оперативно можна було прорахувати і курс співпадав.
Тому метод проб для себе визначила як найнадійніший. Якщо ціль - покупки при проживанні в Польщі, це не важко, на самокасі кілька дрібних покупок різними картами і все бачите. Якщо знімати готівку - те ж саме, тільки карти можуть бути інші, беручи до уваги комісії. Віддалено покупки на сайтах - не підкажу.
Приват - пробувала, так, інколи курс був непоганий, БВР в основному краще.
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20
Re: Банк Власний Рахунок
Меняется, но обычно не очень сильно.
В общем случае где ниже курс доллара, там будет ниже и курс злотого, просто потому что обычно через доллар и считают. Ну и потом в банках бывают всякие дополнительные комиссии, блокировки по более высокому курсу и проводки через несколько дней и т.п. В БВР курс доллара немного лучше, чем у Привата, соответственно, при прочих равных и курс злотого должен быть немного лучше.
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