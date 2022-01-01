По факту в БВР вчера курс злотого был 8,0901, позавчера 8,0061.
І протягом дня курс змінюється - а на цьому сайті визначений курс на день. Для себе не змогла знайти сайт, з якого оперативно можна було прорахувати і курс співпадав. Тому метод проб для себе визначила як найнадійніший. Якщо ціль - покупки при проживанні в Польщі, це не важко, на самокасі кілька дрібних покупок різними картами і все бачите. Якщо знімати готівку - те ж саме, тільки карти можуть бути інші, беручи до уваги комісії. Віддалено покупки на сайтах - не підкажу. Приват - пробувала, так, інколи курс був непоганий, БВР в основному краще.
Melanor1 написав:І протягом дня курс змінюється - а на цьому сайті визначений курс на день.
Меняется, но обычно не очень сильно.
Melanor1 написав:Приват - пробувала, так, інколи курс був непоганий, БВР в основному краще.
В общем случае где ниже курс доллара, там будет ниже и курс злотого, просто потому что обычно через доллар и считают. Ну и потом в банках бывают всякие дополнительные комиссии, блокировки по более высокому курсу и проводки через несколько дней и т.п. В БВР курс доллара немного лучше, чем у Привата, соответственно, при прочих равных и курс злотого должен быть немного лучше.