Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:04

candidat написав: После того, как покупка сертификата Сильпо окончательно стала категорией Продукты, при его покупке картой БВР, часом, не дают х2 баллов? После того, как покупка сертификата Сильпо окончательно стала категорией Продукты, при его покупке картой БВР, часом, не дают х2 баллов?

З практики там усе хитро. По перше не залежно від того карткою якого банку Ви платили якщо при цьому авторизовались як клієнт сільпа вам капне 1% від суми номінала сертифіката (тобто 250 балами що є еквівалентно 2,50 грн.). Далі цікавіше при купівлі чогось у сільпо та розрахунку сертифікатом та частково карткою БВР через QR - код - за відчуттям Вам нараховують на сертифікати ще процентів зо 2 від номіналу. Хоча зазвичай при оплаті сертифікатом на його суму Бали не нарховували. Звичайно це довести досить складно. Але ось приклад - учорашня покупка на 507 грн. з яких 500 було сертифікатами - нарахували 1103 Бали з яких від колеса 75, від БВР 7, а решта більше 1000 виходить на сетифікати. Точно на 2% вийти в мене не виходило Але завжди при комбінуванні сертифікату та оплати по коду з картки БВР десь 500 додаткових балів на 1 сертифікат завжди прилітало. Тому на мій погляд вигідніше оплатити сертифікати картками б5 aбо izi, при цьому авторизуватися обліковим записом сільпа, a у подальшому головне оплачувати "хвостик" карткою БВР з використанням QR i в підсумку матимете найкращий результат