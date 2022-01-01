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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:37

Тема по подарочных сертификатах зашла, информацию узнал тут, на ветке.
Так что Спасибо всем форумчанам!!!
У меня на кредитке изи категория продуктов 1,5%, покупаю на 500 грн., пока это самый лучший свинорыльский вариант из всех на данный момент!
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:44

Колеги, підкажіть, зняття готівки за кордоном за рахунок власних коштів якимось прихованими комісіями обкладається? Згідно тарифів начебто тільки курс + 2%, але ж самі розумієте :-)

Що невигідно - не пишіть, сам знаю. Але треба.
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