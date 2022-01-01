RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:37

Тема по подарочных сертификатах зашла, информацию узнал тут, на ветке.
Так что Спасибо всем форумчанам!!!
У меня на кредитке изи категория продуктов 1,5%, покупаю на 500 грн., пока это самый лучший свинорыльский вариант из всех на данный момент!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 24.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:44

Колеги, підкажіть, зняття готівки за кордоном за рахунок власних коштів якимось прихованими комісіями обкладається? Згідно тарифів начебто тільки курс + 2%, але ж самі розумієте :-)

Що невигідно - не пишіть, сам знаю. Але треба.
M-Audio
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 23.03.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:46

Пишут, что сегодня банку исполнился годик :D
Vorlon
 
Повідомлень: 10409
З нами з: 14.06.13
Подякував: 487 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Rebel, SHURICK76, yuri_m і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 473, 474, 475
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4741 1963156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 12:51
cohan
Банк Альянс 1 ... 33, 34, 35
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
344 191562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 12:49
melkh
Райффайзен Банк 1 ... 47, 48, 49
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
485 477758
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 11:12
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАС (180)
27.09.2022 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.