Тема по подарочных сертификатах зашла, информацию узнал тут, на ветке.
Так что Спасибо всем форумчанам!!!
У меня на кредитке изи категория продуктов 1,5%, покупаю на 500 грн., пока это самый лучший свинорыльский вариант из всех на данный момент!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:37
Тема по подарочных сертификатах зашла, информацию узнал тут, на ветке.
Так что Спасибо всем форумчанам!!!
У меня на кредитке изи категория продуктов 1,5%, покупаю на 500 грн., пока это самый лучший свинорыльский вариант из всех на данный момент!
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:44
Колеги, підкажіть, зняття готівки за кордоном за рахунок власних коштів якимось прихованими комісіями обкладається? Згідно тарифів начебто тільки курс + 2%, але ж самі розумієте
Що невигідно - не пишіть, сам знаю. Але треба.
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