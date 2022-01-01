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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:37

Тема по подарочных сертификатах зашла, информацию узнал тут, на ветке.
Так что Спасибо всем форумчанам!!!
У меня на кредитке изи категория продуктов 1,5%, покупаю на 500 грн., пока это самый лучший свинорыльский вариант из всех на данный момент!
joik
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:44

Колеги, підкажіть, зняття готівки за кордоном за рахунок власних коштів якимось прихованими комісіями обкладається? Згідно тарифів начебто тільки курс + 2%, але ж самі розумієте :-)

Що невигідно - не пишіть, сам знаю. Але треба.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:46

Пишут, что сегодня банку исполнился годик :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:54

  Vorlon написав:Пишут, что сегодня банку исполнился годик :D

Ага, теж прийшло повідомлення.Ще трохи здивувало, подумав що може вони мене так вітають, бо що бвр тільки рік ніколи не б не подумав.

Додано: зараз з цікавості перевірив.Я тут з 20.09.21.Ще до народження банка получається ))) Щось не те короче.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:12

Re: Банк Власний Рахунок

и ушли на тех работы - чеки в приложуху сильпо приходят с опозданием в час и больше...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:05

Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. Тож, в хід пійшли картки всіх банків, що були в наявності, не дивлячись на умови (ну, майже, бо зовсім відбиті варіанти з купою комісій за конвертацію і зняття одночасно всеж не пробував). Зараз, коли операції вже всі провелися, можу зробити деякі висновки.

За фактом найбільш жадібним банком виявився БВР, але все чесно - який курс написали в застосунку, за таким і провели. Не подобається - не користуйтесь.

А ось Альфа-банк виявився найменш жадібним, настільки, що підозрюю навіть якийсь технічних збій, бо цифри не збігаються взагалі ніяк.
Загальний рейтинг такий (в бік збільшення жадібності): Альфа (вайт), Укрсіббанк (NEW CARD ZKP), Монобанк, Приватбанк (Універсальна), ПУМБ (всекарта), А-банк (універсальна) і "лідер" - "Власний рахунок".
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