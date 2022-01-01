Тема по подарочных сертификатах зашла, информацию узнал тут, на ветке.
Так что Спасибо всем форумчанам!!!
У меня на кредитке изи категория продуктов 1,5%, покупаю на 500 грн., пока это самый лучший свинорыльский вариант из всех на данный момент!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:37
Тема по подарочных сертификатах зашла, информацию узнал тут, на ветке.
Так что Спасибо всем форумчанам!!!
У меня на кредитке изи категория продуктов 1,5%, покупаю на 500 грн., пока это самый лучший свинорыльский вариант из всех на данный момент!
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:44
Колеги, підкажіть, зняття готівки за кордоном за рахунок власних коштів якимось прихованими комісіями обкладається? Згідно тарифів начебто тільки курс + 2%, але ж самі розумієте
Що невигідно - не пишіть, сам знаю. Але треба.
Додано: Вів 27 вер, 2022 18:54
Ага, теж прийшло повідомлення.Ще трохи здивувало, подумав що може вони мене так вітають, бо що бвр тільки рік ніколи не б не подумав.
Додано: зараз з цікавості перевірив.Я тут з 20.09.21.Ще до народження банка получається ))) Щось не те короче.
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:12
Re: Банк Власний Рахунок
и ушли на тех работы - чеки в приложуху сильпо приходят с опозданием в час и больше...
Додано: Чет 29 вер, 2022 18:05
Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. Тож, в хід пійшли картки всіх банків, що були в наявності, не дивлячись на умови (ну, майже, бо зовсім відбиті варіанти з купою комісій за конвертацію і зняття одночасно всеж не пробував). Зараз, коли операції вже всі провелися, можу зробити деякі висновки.
За фактом найбільш жадібним банком виявився БВР, але все чесно - який курс написали в застосунку, за таким і провели. Не подобається - не користуйтесь.
А ось Альфа-банк виявився найменш жадібним, настільки, що підозрюю навіть якийсь технічних збій, бо цифри не збігаються взагалі ніяк.
Загальний рейтинг такий (в бік збільшення жадібності): Альфа (вайт), Укрсіббанк (NEW CARD ZKP), Монобанк, Приватбанк (Універсальна), ПУМБ (всекарта), А-банк (універсальна) і "лідер" - "Власний рахунок".
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