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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:11
Alien написав:
. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.
Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:17
Ferlakur написав: Alien написав:
. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.
Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
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Alien
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:18
Alien написав: Ferlakur написав: Alien написав:
. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.
Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
Віртуальну чорну, привязану до Gpay.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:20
Alien написав:Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
У мене чорну і білу нормально сканує в ibox.
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Zochan
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