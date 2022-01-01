RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:11

  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 14.10.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:17

  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
Alien
 
Повідомлень: 749
З нами з: 12.01.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:18

  Alien написав:
  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась

Віртуальну чорну, привязану до Gpay.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 14.10.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:20

Re: Банк Власний Рахунок

Alien написав:Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась

У мене чорну і білу нормально сканує в ibox.
Zochan
 
Повідомлень: 645
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: begemoto, Сибарит, klug, Shummi, копейка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 480, 481, 482
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4812 1971427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 14:50
greenozon
Ідея Банк 1 ... 36, 37, 38
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
373 252558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 13:44
Кащей
Банк Альянс 1 ... 33, 34, 35
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
346 192270
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 13:37
citramon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4812)
30.09.2022 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.