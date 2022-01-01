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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:11
Alien написав:
. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.
Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:17
Ferlakur написав: Alien написав:
. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.
Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
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Alien
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:18
Alien написав: Ferlakur написав: Alien написав:
. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.
Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
Віртуальну чорну, привязану до Gpay.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:20
Alien написав:Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
У мене чорну і білу нормально сканує в ibox.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:00
Ferlakur написав: Alien написав:
. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.
Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
у меня одну белую сканирует норм, а вторую, которую добавил пару месяцев назад, какую-то хрень рисует (удаление и добавление снова в гпей не помогло)
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ol_zy
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