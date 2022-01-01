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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:11

  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:17

  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:18

  Alien написав:
  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась

Віртуальну чорну, привязану до Gpay.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:20

Re: Банк Власний Рахунок

Alien написав:Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась

У мене чорну і білу нормально сканує в ibox.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:00

  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

у меня одну белую сканирует норм, а вторую, которую добавил пару месяцев назад, какую-то хрень рисует (удаление и добавление снова в гпей не помогло)
ol_zy
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