RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:11

  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4332
З нами з: 14.10.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:17

  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась
Alien
 
Повідомлень: 777
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:18

  Alien написав:
  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась

Віртуальну чорну, привязану до Gpay.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4332
З нами з: 14.10.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:20

Re: Банк Власний Рахунок

Alien написав:Фiзичну чи віртуальну? В мене чорну теж нормально сканує, а білу чомусь - зась

У мене чорну і білу нормально сканує в ibox.
Zochan
 
Повідомлень: 658
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:00

  Ferlakur написав:
  Alien написав:. А ось IBOX при скануваннi через гугл-пей вiртуальних карток - малюватиме якiсь нереальнi номери карток.

Карту монобанку в мене ibox нормально сканує з телефона.

у меня одну белую сканирует норм, а вторую, которую добавил пару месяцев назад, какую-то хрень рисует (удаление и добавление снова в гпей не помогло)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7432
З нами з: 20.01.15
Подякував: 447 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:37

Re: Банк Власний Рахунок

Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.
Citizen_D
 
Повідомлень: 152
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:29

  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

Тюю, в мене з вересня(до 31/12/22) вісить х4 при оплаті через аплікуху Сільпо карткою БВР.
Але ж краще платити сертіфом+аплікухою.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3245
З нами з: 05.05.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:32

Re: Банк Власний Рахунок

Імхо, всі кешбеки з'їдаються трохи вищими цінами в Сільпо.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 220
З нами з: 06.08.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:35

  Alexey_k9 написав:Імхо, всі кешбеки з'їдаються трохи вищими цінами в Сільпо.

Ну не +20%, га?
Я так бачу тільки +10% на Ашан, а у порівнянні з Новусом (неакційним), так у Сільпо краще ціни. Може тільки якість на фрукти-овочі шкутильгає (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3245
З нами з: 05.05.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, moveton, ramaz, root і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 519, 520, 521
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5202 2027864
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 жов, 2022 20:14
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 253, 254, 255
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2548 1417523
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 жов, 2022 18:31
Ромасик
МТБ Банк 1 ... 7, 8, 9
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
83 139299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 21:54
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5203)
19.10.2022 21:14
ФОП (295)
19.10.2022 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.