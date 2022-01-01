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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:46

  M-Audio написав:
  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

И убрал курсы валют из приложения.

Все на месте.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:52

  M-Audio написав:
  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

И убрал курсы валют из приложения.

Нее, просто чото вырубили все виджеты. Их нуна опять руцями включить
Amethyst
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  #<1 ... 74757677
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