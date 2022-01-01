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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 жов, 2022 20:46
M-Audio написав: Citizen_D написав:
Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.
И убрал курсы валют из приложения.
Все на месте.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:52
M-Audio написав: Citizen_D написав:
Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.
И убрал курсы валют из приложения.
Нее, просто чото вырубили все виджеты. Их нуна опять руцями включить
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