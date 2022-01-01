Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 жов, 2022 20:46
M-Audio написав: Citizen_D написав:
Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.
И убрал курсы валют из приложения.
Все на месте.
lloydbanksua
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:52
M-Audio написав: Citizen_D написав:
Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.
И убрал курсы валют из приложения.
Нее, просто чото вырубили все виджеты. Их нуна опять руцями включить
Amethyst
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:18
Amethyst написав:
Тюю, в мене з вересня(до 31/12/22) вісить х4 при оплаті через аплікуху Сільпо карткою БВР. Але ж краще платити сертіфом+аплікухою.
Трохи не так. Є акція від МПС МС
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
(х3) і є акція від банку БВР (деталі акції у додатку в розділі "Цікавинки", х4). Я рахую, що це різні акції. Але при огляді чека в додатку Сільпо я не бачу нарахувань х4 від БВР. Бачу х3 від МС. Звернувся в КЦ з цим питанням, вони поки морозяться.
Golf_streem
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:24
Кудись щезла інфа про залишок, який тре загасити до кінця місяця, де там клацати треба?
chipmunk
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:27
Офтоп. Где сейчас выгодный карточный курс доллара для расчетов? А то что-то БВР слился, в моно даже ниже.
lloydbanksua
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З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
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