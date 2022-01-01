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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:46

  M-Audio написав:
  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

И убрал курсы валют из приложения.

Все на месте.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:52

  M-Audio написав:
  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

И убрал курсы валют из приложения.

Нее, просто чото вырубили все виджеты. Их нуна опять руцями включить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:18

  Amethyst написав:Тюю, в мене з вересня(до 31/12/22) вісить х4 при оплаті через аплікуху Сільпо карткою БВР. Але ж краще платити сертіфом+аплікухою.

Трохи не так. Є акція від МПС МС https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html (х3) і є акція від банку БВР (деталі акції у додатку в розділі "Цікавинки", х4). Я рахую, що це різні акції. Але при огляді чека в додатку Сільпо я не бачу нарахувань х4 від БВР. Бачу х3 від МС. Звернувся в КЦ з цим питанням, вони поки морозяться.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:24

Re: Банк Власний Рахунок

Кудись щезла інфа про залишок, який тре загасити до кінця місяця, де там клацати треба?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:27

Офтоп. Где сейчас выгодный карточный курс доллара для расчетов? А то что-то БВР слился, в моно даже ниже.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:53

  chipmunk написав:Кудись щезла інфа про залишок, який тре загасити до кінця місяця, де там клацати треба?

Натисніть на мінімальний платіж.Там все буде.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:45

Re: Банк Власний Рахунок

  посетитель написав:Натисніть на мінімальний платіж.Там все буде.

було, але я його заплатив і тепер всьо
chipmunk
 
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