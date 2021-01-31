RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:46

  M-Audio написав:
  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

И убрал курсы валют из приложения.

Все на месте.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:52

  M-Audio написав:
  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

И убрал курсы валют из приложения.

Нее, просто чото вырубили все виджеты. Их нуна опять руцями включить
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 05.05.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:18

  Amethyst написав:Тюю, в мене з вересня(до 31/12/22) вісить х4 при оплаті через аплікуху Сільпо карткою БВР. Але ж краще платити сертіфом+аплікухою.

Трохи не так. Є акція від МПС МС https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html (х3) і є акція від банку БВР (деталі акції у додатку в розділі "Цікавинки", х4). Я рахую, що це різні акції. Але при огляді чека в додатку Сільпо я не бачу нарахувань х4 від БВР. Бачу х3 від МС. Звернувся в КЦ з цим питанням, вони поки морозяться.
Golf_streem
 
Повідомлень: 308
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:24

Re: Банк Власний Рахунок

Кудись щезла інфа про залишок, який тре загасити до кінця місяця, де там клацати треба?
chipmunk
 
Повідомлень: 8948
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:27

Офтоп. Где сейчас выгодный карточный курс доллара для расчетов? А то что-то БВР слился, в моно даже ниже.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:53

  chipmunk написав:Кудись щезла інфа про залишок, який тре загасити до кінця місяця, де там клацати треба?

Натисніть на мінімальний платіж.Там все буде.
посетитель
 
Повідомлень: 540
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:45

Re: Банк Власний Рахунок

  посетитель написав:Натисніть на мінімальний платіж.Там все буде.

було, але я його заплатив і тепер всьо
chipmunk
 
Повідомлень: 8948
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:55

Тапніть по картці -> Кредитний ліміт. Якщо залишилося ще щось неоплачене, то там буде розписано.
klug
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:54

lloydbanksua
Выбирайте исходя из своей колоды на руках https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/2022-10-23/
Citizen_D
 
Повідомлень: 154
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:58

  Amethyst написав:
  Citizen_D написав:Банк неожиданно прислал кб×2 баллами на две недели на продукты,аптеки, кафе и такси. Проверьте свои предложения у БВР.

Тюю, в мене з вересня(до 31/12/22) вісить х4 при оплаті через аплікуху Сільпо карткою БВР.
Але ж краще платити сертіфом+аплікухою.

Не всегда покупаю продукты в Сильпо, а 2% за чужие по другим банкам не предлагают. В Сильпо также имею предложение за 4%, но это немного не то.
Citizen_D
 
Повідомлень: 154
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root, SILVER_UA і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 22, 23, 24
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
234 115980
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 18:24
root
Альфа-Банк 1 ... 521, 522, 523
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5222 2046516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 18:03
Ukrainian
Мотор-Банк 1, 2
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 17:26
13 6434
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 11:46
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (234)
23.10.2022 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.